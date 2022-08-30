Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu

Beşiktaş'tan transferde Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Hücum hattında güçlü bir rotasyon oluşturan Beşiktaş'ta gözler savunmaya çevrildi. Genç futbolcu Serdar Saatçı'nın Portekiz Ligi ekibi Braga ile anlaşmasının ardından stoper takviyesi için girişimler hızlandı. Yerli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, milli yıldız Kaan Ayhan'ın peşine düştü. 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Sassuolo ile görüşmelere başlandı. İşte Çizme ekibinin bonservis beklentisi ve pazarlıkların detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 18:23
Beşiktaş'tan transferde Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu

Süper Lig'de lider olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, Serdar Saatçı'yı Braga'ya göndererek bu transferden 2.5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Beşiktaş'tan transferde Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu

KAAN AYHAN İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI!
Aspor'dan Bora Salgın'ın haberine göre; 8+3 yabancı kuralı nedeniyle savunma hattına yerli takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Kaan Ayhan için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş'tan transferde Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu

27 yaşındaki milli futbolcunun siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile görüşmelere devam ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan transferde Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO!
Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin ise 6 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu gelen haberler arasında. Kara-Kartal, Kaan'ın alternatifi olarak ise Koray Günter'i düşünüyor.

Beşiktaş'tan transferde Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Kaan Ayhan'ın İtalyan ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu bu sezon Sassuolo formasıyla 3 maçta forma giydi 1 gol atma başarısı gösterdi.

DİĞER
Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül’ün duru güzelliğine yorum yağdı! Annesi doğum gününü böyle kutladı!
'Ben biraz rahatsızım' dedi canlı yayında kalp krizi geçirdi! Emekli iş insanı, borsacı Nasrullah Ayan yoğun bakımda
Kartal'a sürpriz kanat!
Icardi'den sonra bir bomba daha! PSG'li yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a sürpriz kanat!
F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya!
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'a sürpriz kanat! Kartal'a sürpriz kanat! 18:43
Umut Bozok Trabzonspor'da! İşte geliş saati Umut Bozok Trabzonspor'da! İşte geliş saati 18:23
Kartal'dan Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu Kartal'dan Kaan Ayhan hamlesi! Bonservisi belli oldu 18:23
F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! F.Bahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! 18:17
Icardi'den sonra bir bomba daha! PSG'li yıldız... Icardi'den sonra bir bomba daha! PSG'li yıldız... 18:03
Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor 17:55
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık! Alman takımı için sağlık kontrollerinde F.Bahçe'de ayrılık! Alman takımı için sağlık kontrollerinde 17:19
Rezerv Lig'de de kazanan Kayserispor Rezerv Lig'de de kazanan Kayserispor 17:16
Ümraniye - Trabzon maçı o statta oynanacak Ümraniye - Trabzon maçı o statta oynanacak 17:09
Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! 17:02
F.Bahçe de istiyordu... İşte yeni takımı! F.Bahçe de istiyordu... İşte yeni takımı! 16:54
Başakşehir ayrılığı resmen duyurdu Başakşehir ayrılığı resmen duyurdu 16:36