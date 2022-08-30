Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada...

GOL MAKİNESİ

22 yaşındaki Jackson Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 17 maçta 15 gol atarak muhteşem bir performansa imza attı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 85 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Sosyal medyada Muleka ile ilgili 'Gol makinesi' yorumları yapıldı.