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Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yaz transfer sezonunda Standart Liege'den bonservisini aldığı Jackson Muleka, Beşiktaş formasıyla iyi bir istatistik yakaladı. Beşiktaş'ın gol yollarında Weghorst ile beraber en tehlikeli ismi olan Jackson Muleka'nın, o istatistiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 12:02
Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada...

Beşiktaş'ın yıldızı Süper Lig'in ilk 4 haftasında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kongolu santrafor, Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı.

Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada...

GOL MAKİNESİ
22 yaşındaki Jackson Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 17 maçta 15 gol atarak muhteşem bir performansa imza attı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 85 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Sosyal medyada Muleka ile ilgili 'Gol makinesi' yorumları yapıldı.

Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada...

Geçen sezon Kasımpaşa'ya devre arasında transfer olan Muleka, attığı gollerle dikkat çekti. Yıldız futbolcu geçen sezon forma giydiği Alanyaspor, Fenerbahçe, Göztepe (2), Yeni Malatyaspor, Göztepe, Karagümrük, Adana Demirspor (2), Beşiktaş (2) ve Başakşehir maçlarında fileleri havalandırdı.

Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada...

KAYSERİ'DE TAKILDI

Bu sezon ise Kayserispor'a karşı 57 dakika sahada kalıp gol atma başarısı gösteremeyen Muleka, Alanyaspor'a karşı ise yedek kulübesindeydi. Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalıp 1 gol atan Kongolu forvet, Sivasspor maçında 62 dakikaya 2 gol sığdırdı.

Beşiktaşlı Jackson Muleka'dan müthiş istatistik! 85 dakikada...

13 kez Kongo Milli Takımı'nın formasını giyen Muleka'nın siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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