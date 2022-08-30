BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Dün ilk kez sahaya çıkan Dele Alli artık 'Bizim Ali'... İlk günden böyle oynarsa sonrası rakipler için korkulu rüya olur. Salih oyunda kaldığı sürede sahada basmadık yer bırakmadığı gibi, iki ayağını ustalıkla kullanıp takımı jet hızıyla hücuma çıkardı. Sağda Rosier, solda Masuaku enerjilerini sahaya koyarken N'Koudou iyi ki takımda kalmış. Gedson Beşiktaş'ın akciğeri. Bir ara gözlerime inanamadım 'Acaba Gedson'dan iki tane mi var' demekten kendimi alamadım. Salih'in yerine oyuna giren Berkay da çok kaliteli bir kumaş... Ismael'i özellikle iki hafta önce oynanan Alanyaspor maçı sonrası çok eleştirdik. Sezar'ın hakkı Sezar'a; dünkü futbol için bu kez alkışlarımızı gönderelim. Fransız teknik adamı bazen taktik yönden eleştirsek de takımı kısa sürede üst düzey perforamansa taşıdığı için teşekkür etmeliyiz. Dikkatinizi çekerim; hem de geçtiğimiz sezon 14 futbolcusu ayrılmış bir takımdan! Daha bu takıma Josef ve Ghezzal katılacak. Bu hafta sonu tüm takımların maçını izledim. Şunu söyleyebilirim ki; şu anda iyisi Beşiktaş... Elimizle tahtaya vuralım; nazar değmesin.