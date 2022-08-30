BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - MUHTEŞEM BEŞİKTAŞ
Beşiktaş tam anlamıyla futbol resitali ortaya koydu. Takımın fizik gücü başta olmak üzere, moral motivasyonu üst seviyedeydi. Futbolculardaki kazanma arzusunu gören taraftarlar coştukça coştu ve tribünde de harika bir ambiyans oluştu. Sivasspor'u kendi sahasına hapseden Beşiktaş'ta, teknik direktörden, futbolcusuna, harika takıma emek veren herkese şapkamı çıkarıyorum. Beşiktaş transferde müthiş bir nokta atışı transferler yapmış. Buraya yazıyorum; Weghorst bu sezon uzak ara gol kralı olur. Hollandalı hem atıyor, hem attırıyor. Muleka da genç yaşına rağmen müthiş oynuyor. Belli ki, takım öyle böyle değil, iyi çalışıyor. Özellikle duran toplardaki varyasyonlar rakibin başını döndürürken izleyenlere keyif veriyor.