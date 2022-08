BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Komandoları var Kartal'ın: Sahanın her yerine yetişen, didişen, ısıran, koparan Fernandes gibi. Tekniğini hırsı ve mücadeleci karakteriyle birleştiren Salih Uçan gibi... Jandarmaları var Beşiktaş'ın, tüm kaçakları yakalayan Rosier gibi... Kademe ustası Mosuaku ve Saiss gibi... Ve de, her şart altında, ihtiyaç halinde ilk başvurulacak Necip gibi... İlk yarı kusursuz fırtına gibiydi Siyah-beyazlılar. Sahanın her yerinde topun arkasına ve de rakibin karşısına geçtiler, savaştılar, kazandılar. Muleka'nın ilk golünde Weghorst'un asisti müthişti. N'Koudou'nun bindirmeleri, Muleka'nın ele-avuca sığmaz bitirimciliği...