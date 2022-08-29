Vodafone Park'ta Weghorst'a büyük sevgi seli!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek zirve koltuğuna yerleşti.

Maçta Muleka attığı 2 golle skora katkı büyük sağlarken, Wout Weghorst da kafa golüyle rakip fileleri sarsmayı başardı.

Maçın 77. dakikasında yerini Cenk Tosun'a bırakan Alman yıldız oyundan çıkarken Vodafone Park'ı dolduran taraftarların büyük desteğiyle karşılaştı.





Beşiktaş taraftarları 'Weghorst' tezahüratları ve alkışlarla Alman golcüye sevgi gösterilerinde bulunurken, Weghorst da taraftarları alkışlayarak karşılık verdi.

4 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, ligdeki 4. maçında 5. gol katkısını yaptı.

Ligin ilk haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde Ghezzal'a asist yapan Weghorst, 2. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında da yaptığı asistle gol katkısını sürdürmüştü. Geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde attığı golle ilk gol sevincini yaşayan Hollandalı futbolcu, Sivasspor karşısında da bu kez Muleka'yı golle buluşturan isim oldu. Dakikalar 30'u gösterdiğinde ise Weghorst sahneye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Rosier'in ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen 30 yaşındaki forvet, net bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı ve Karagümrük maçının ardından üst üste ikinci golünü kaydetti.

Weghorst, geride kalan 4 maçta 2 gol atarken, 3 de asist yaptı ve takımına 5 gollük katkı sağladı.