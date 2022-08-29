Valerien Ismael'in Dele Alli kararı! Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sezona Kayseri galibiyeti ile başlayıp (1-0), ardından Alanyaspor ile berabere kalan (3-3) ve geçen hafta da evinde Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, bugün de Sivasspor'u yenerek hem seri galibiyetlere başlamak hem de şampiyonluk iddiasını ortaya koymak amacında.

DELE ALLI HAZIRLIĞI

Fotomaç'ın haberine göre Sivasspor maçında süre alması beklenen futbolcu için Beşiktaş taraftarları özel hazırlık yapıyor. İstanbul'a gelişinde oyuncuyu sıcak bir şekilde karşılayan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu için özel pankartlar hazırlıyor. Beşiktalılar, yeni transferi Vodafone Park'ta oynanacak maçta tribüne davet edecek. Alli, "Taraftarlarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum" demişti.

GHEZZAL VE JOSEF BELİRSİZ

Öte yandan geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için antrenmanlara katılamayan tecrübeli oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmeden sonra verilecek. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Atiba ile sakatlığını atlatan Welinton'un da forma giymesi beklenmiyor. Josef'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Oyuncu kadroda olacak.

İŞTE İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ!

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'koudou, Weghorst

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, A'goye, Uğur Çıftçı, Ulvestad, Keıta, Charısıs, Yatabare, Gradel, Leke

İKİ TAKIM ARASINDA 33. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Sivas 33. kez rakip olacak. Geride kalan 32 mücadelede Sivas'ın 10, Beşiktaş'ın 16 galibiyeti bulunuyor. 6 maç ise berabere bitti.