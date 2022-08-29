Valerien Ismael Sivasspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar mücadeleden 3-1 ile galip ayrılırken, teknik direktör Valerien Ismael karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız teknik adamın o sözleri;

"Ben herkesin zafer bayramını kutlamak istiyorum, tarihe baktığımızda şanlı bir zafer kazanılmış. Taraftarlar yarın güzel bir gün geçirecektir umarım."

"Özgüvenimiz hafta hafta artıyor, güçlü başlamak istiyoruz. Beşiktaş zaten böyle oynamalı ve güçlü başlamalı. İlk yarıda gol pozisyonları bulduk ve golleri bulduk. İkinci yarı biraz düşmüş olabiliriz ama çok iyi efor gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelecek hafta daha iyi olacağız, üzerine koyacağız."

"Bir noktada eksik oyuncularımız takıma dönecek, Josef iyi yolda 10 güne kadar dönecektir. Ghezzal'ı bekliyoruz ama biraz yavaş ilerliyor. Türk oyuncu sınırı biraz etkiliyor takım kurmamızı, futbol seviyesini yukarıya götürecek oyuncularla oynamamız gerekiyor. Yedek kulübesinden gelen oyuncular sizin kalitenizi yukarı götürmesi gerekiyor."