Haberler Beşiktaş Valerien Ismael Sivasspor maçının ardından konuştu!

Valerien Ismael Sivasspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 3-1 ile galip ayrılırken, teknik direktör Valerien Ismael karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Fransız teknik adamın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 00:12 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 00:16
Valerien Ismael Sivasspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar mücadeleden 3-1 ile galip ayrılırken, teknik direktör Valerien Ismael karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız teknik adamın o sözleri;

"Ben herkesin zafer bayramını kutlamak istiyorum, tarihe baktığımızda şanlı bir zafer kazanılmış. Taraftarlar yarın güzel bir gün geçirecektir umarım."

"Özgüvenimiz hafta hafta artıyor, güçlü başlamak istiyoruz. Beşiktaş zaten böyle oynamalı ve güçlü başlamalı. İlk yarıda gol pozisyonları bulduk ve golleri bulduk. İkinci yarı biraz düşmüş olabiliriz ama çok iyi efor gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelecek hafta daha iyi olacağız, üzerine koyacağız."

"Bir noktada eksik oyuncularımız takıma dönecek, Josef iyi yolda 10 güne kadar dönecektir. Ghezzal'ı bekliyoruz ama biraz yavaş ilerliyor. Türk oyuncu sınırı biraz etkiliyor takım kurmamızı, futbol seviyesini yukarıya götürecek oyuncularla oynamamız gerekiyor. Yedek kulübesinden gelen oyuncular sizin kalitenizi yukarı götürmesi gerekiyor."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Maxi Gomez derken sürpriz isim geliyor…
Efsaneyi tost yaptılar! Juventus efsanesi Nedved hovardalık peşinde
Valencia: F.Bahçe taraftarlarından özür diliyorum
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valerien Ismael'den Dele Alli sözleri!
Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru başvuru tarihleri ve şartları
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORULARI | Uzman öğretmen örnek soru ve cevapları PDF indir - Başöğretmenlik sınavı soruları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay: Yaptığımız en büyük hata... Rıza Çalımbay: Yaptığımız en büyük hata... 01:05
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "O topçuyu duman ederim" Toroğlu'dan flaş eleştiri! "O topçuyu duman ederim" 00:50
Wout Weghorst: Harika bir maçtı! Wout Weghorst: Harika bir maçtı! 00:27
Valencia: F.Bahçe taraftarlarından özür diliyorum Valencia: F.Bahçe taraftarlarından özür diliyorum 00:24
Gedson: Dele Alli dünyanın tanıdığı bir oyuncu Gedson: Dele Alli dünyanın tanıdığı bir oyuncu 00:06
Muleka: Böyle oynamaya devam edeceğim! Muleka: Böyle oynamaya devam edeceğim! 00:01
Daha Eski
Filenin Efeleri İtalya'ya direnemedi Filenin Efeleri İtalya'ya direnemedi 23:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:41
Kartal yıldızlarıyla uçtu! Kartal yıldızlarıyla uçtu! 23:40
Vodafone Park'ta Weghorst'a büyük sevgi seli! Vodafone Park'ta Weghorst'a büyük sevgi seli! 23:33
Muhammet Demir: F.Bahçe'yi oynatmadık Muhammet Demir: F.Bahçe'yi oynatmadık 23:13
Tatanga evinde rahat kazandı! Tatanga evinde rahat kazandı! 23:08