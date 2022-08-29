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Valerien Ismael Sivasspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:30
Valerien Ismael Sivasspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Atmosfer inanılmaz. Oyuncularımızın kazanacak mantalite ile sahaya çıkacak olması çok önemli."

"Ceyhun Bey'le Dele Alli üzerinde çok çalışma yaptık. Direkt katkı verebilecek oyuncular üzerinden. Masuaku da öyleydi. Alli, sezon başını Everton ile açtı, maçlarda kulübedeydi. Bizimle fazla vakit geçirmemesine rağmen o kaliteyi onda gördük."

"Daha maça odaklanmayı tercih ediyorum, iç sahada oynuyoruz. Güçlü yanlarımızı biliyoruz, geçen maçta en çok kızdığım şey maçın ortasında kontrolü kaybetmemizdi bunu düzeltmeyi istiyoruz. Hafta içi buna odaklandık. Bize yardımcı olacak oyunculara ihtiyacımız var, antrenman yapmamış sezon öncesi kampı kaçırmış oyuncularla ilgilenmiyoruz."

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