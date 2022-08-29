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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Verona'ya resti çekti! Koray Günter...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stoper bölgesi için bir süredir Koray Günter ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlıların, kulübü Verona'ya son teklifini sunduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Verona'ya resti çekti! Koray Günter...

Beşiktaş, sağ stoper olarak transfer etmek istediği Koray Günter'den beklediği sonucu alamadı. Uzun süredir görüşülen 28 yaşındaki futbolcunun yerli konusunda da avantaj sağlayacağı düşüncesiyle kadroya dahil edilmesi planlanıyordu. Ancak daha önce 800 bin Euro teklif edilen Koray, 1.7 milyon Euro talep etmiş, siyah-beyazlılar bu rakam karşısında adeta şok geçirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Verona'ya resti çekti! Koray Günter...

500 BİN EURO İNDİRİM YAPTI AMA YİNE DE ÇOK BULUNDU

İmkânsız bir talepte bulunduğu söylenilen oyuncu cephesi, rakamı 1.2 milyon Euro'ya düşürmüştü. Buna karşılık Beşiktaş, 900 bin Euro önerisinde bulundu. Tecrübeli stoper ise kabul etmedi ve 1.2 milyon Euro'da ısrarcı oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Verona'ya resti çekti! Koray Günter...

Siyah-beyazlılar, Sabah'ın haberine göre 900 bin Euro'nun üzerine çıkmayacaklarını belirterek "İster kabul edin, ister etmeyin. Son önerimiz budur. Siz bilirsiniz" diyerek masadan kalktı. Beşiktaş, Hellas Verona ile de 1.5 milyon Euro bonservis üzerinden pazarlık yapıyordu.

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