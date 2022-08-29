TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Verona'ya resti çekti! Koray Günter...

500 BİN EURO İNDİRİM YAPTI AMA YİNE DE ÇOK BULUNDU

İmkânsız bir talepte bulunduğu söylenilen oyuncu cephesi, rakamı 1.2 milyon Euro'ya düşürmüştü. Buna karşılık Beşiktaş, 900 bin Euro önerisinde bulundu. Tecrübeli stoper ise kabul etmedi ve 1.2 milyon Euro'da ısrarcı oldu.