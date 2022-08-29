Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

Transferde Beşiktaş ile anılan Jason Denayer ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı savunma oyuncusuna Fransa Ligi'nden (Ligue 1) ilginin devam ettiği gündeme geldi.
DENAYER İLE BEŞİKTAŞ GÖRÜŞÜYOR
Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon'dan 2 ay önce ayrılan futbolcunun halen kulüp bulamadığı hatırlatılırken, Denayer'in Beşiktaş ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.
RENNES DE FIRSAT KOLLUYOR
Beşiktaş'ın Denayer'in transferini sonuçlandırmak için uğraş verdiği, Rennes'in de Belçikalı futbolcu için fırsat kolladığı ifade edildi.