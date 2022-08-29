Haberler Beşiktaş Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi.. Bir savunma takviyesi yapmak istediği bilinen siyah beyazlıların, rotasını Jason Denayer'e çevirdiği kaydedildi. Şu anda boşta olan Jason Denayer, Beşiktaş'a transfer olması halinde herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Öte yandan bir Fransız kulübünün de Denayer ile ilgilendiği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:13
Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

Transferde Beşiktaş ile anılan Jason Denayer ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı savunma oyuncusuna Fransa Ligi'nden (Ligue 1) ilginin devam ettiği gündeme geldi.

Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

DENAYER İLE BEŞİKTAŞ GÖRÜŞÜYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon'dan 2 ay önce ayrılan futbolcunun halen kulüp bulamadığı hatırlatılırken, Denayer'in Beşiktaş ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

RENNES DE FIRSAT KOLLUYOR

Beşiktaş'ın Denayer'in transferini sonuçlandırmak için uğraş verdiği, Rennes'in de Belçikalı futbolcu için fırsat kolladığı ifade edildi.

Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

'ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'

Serbest statüde yer alan futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak istediği ve transferde önceliği olan Beşiktaş için yolculuğa çıkabileceği belirtildi.

Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon formasıyla toplam 21 maçta 1450 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti.

Fransız basını duyurdu: Beşiktaş Jason Denayer'i transfer etmek istiyor!

Denayer, Manchester City, Sunderland ve Celtic formaları da giymişti..

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