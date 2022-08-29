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BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SÜPER LİG CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda?Beşiktaş maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE - Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Sivasspsor, 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Volkan Bayarslan görev yapacak. Beşiktaş taraftarı, yeni süper yıldızı Dele Alli'yi bu maçta ilk kez izleyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda?Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı canlı izle...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:30
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SÜPER LİG CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda?Beşiktaş maçı saat kaçta?

📺 Beşiktaş - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Beşiktaş , Sivasspor'u konuk edecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Sivasspor maçında formda futbolunu sürdürmek ve 3 puanı almak istiyor. Sivasspor ise Beşiktaş deplasmanında yenerek çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'koudou, Weghorst

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, A'goye, Uğur Çıftçı, Ulvestad, Keıta, Charısıs, Yatabare, Gradel, Leke

DELE ALLI OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak. Siyah-beyazlı takıma transferi büyük ses getiren Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor maçında oynamaları halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler. Kerem Atakan Kesgin karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımı Sivasspor'a rakip olacak. Siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Sivasspor'la biri Süper Kupa, biri Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada görev almıştı

GHEZZAL'IN DURUMU BELİRSİZ

Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın, Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için antrenmanlara katılamayan tecrübeli oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmeden sonra verilecek. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Atiba Hutchison ile sakatlıklarını atlatan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Josef de Souza ve Welinton Souza'nın da mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

EMRECAN UZUNHAN DÖNÜYOR

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan karşılaşmada görev yapabilecek. Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken genç oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.

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