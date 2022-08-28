Ismael: Üzerine koyarak gidelim

Fransız çalıştırıcı, dünkü idman öncesinde talebeleriyle kısa bir konuşma yaparak motivasyon aşılamaya çalıştı. Geçen haftaki 4-1'lik Karagümrük galibiyetinin üzerine koyarak gitmeleri gerektiğinin altını çizen İsmael, "Yükselişe geçiyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerek. Sezon başı yapılan kayıpların önemi sonlarda anlaşılır. Bu nedenle bu dönemleri galibiyetlerle geçmek sezon sonu için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca daha çok şut ve pas yapmaları gerektiğini söyledi.



İsmael, oyuncuların formunu yukarı çekebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



ANINDA MÜDAHALE

Ismael dünkü idman sırasında da çalışmaya sık sıkı müdahalelerde bulundu. Fransız teknik adam, istediklerinin yapılamadığını gördüğü anlarda antrenmanı durdurup bire bir uyarılarda bulundu. Zaman zaman seslerin yükseldiği Ümraniye'de futbolcuların keyfi ise oldukça yerindeydi.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, Sivas maçı hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, hücum çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Kartallar bugün son çalışmasını gerçekleştirecek