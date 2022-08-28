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Beşiktaş Transfer Haberi: Ersin Destanoğlu'na Ajax kancası!

Beşiktaş transfer haberi... Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılarda yaprak dökümü yaşanabilir. talkSPORT'un haberine göre Hollanda devi Beşiktaş'ın genç filebekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 19:37 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 19:45
Beşiktaş Transfer Haberi: Ersin Destanoğlu'na Ajax kancası!

Beşiktaş'ta kadroda yapılanma kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Siyah-beyazlılarda takıma takviyeler devam ederken kadrodan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor.

talkSPORT'un haberine göre Ajax'ın Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Ajax'ta Onana ile yolların ayrılmasının ardından yerine kaleci arayışlarına başlayan Hollanda devinin 21 yaşındaki kaleci ile ilgilendiği belirtildi.

Ersin Destanoğlu Beşiktaş Altyapısı'nda futbol kariyerine başladı. Genç filebekçi siyah-beyazlı formayla 89 maçta görev aldı ve kalesinde 106 gol gördü. Destanoğlu, 30 maçta da kalesini gole kapattı.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunmakla birlikte güncel piyasa değeri de 10 milyon Euro'dur.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, lige verilen corona virüsü arasından sonra A takımın kalesini korumaya başladı. 2001 doğumlu Ersin, 1.95 boyunda. Genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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