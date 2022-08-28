Haberler Beşiktaş Alli çok sabırsız yarını bekliyor

Alli çok sabırsız yarını bekliyor

Dele Alli, instagram'dan paylaştığı fotoğraflar ve video ile, siyah-beyazlı taraftarlara yarını işaret etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Alli çok sabırsız yarını bekliyor

Yıldız oyuncu 7,8 milyon takipçili Instagram hesabından, "Beşiktaş'a geldiğimden beri geçen 2 günlük harika deneyim... Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" yazdı.

YARIN 11'DE BAŞLAYACAK
Teknik patron Ismael, kadro konusunda kararını verdi. Sakatlığı sebebiyle Karagümrük'e karşı oynayamayan Ghezzal'ın üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Sivas maçında da oynaması beklenmiyor. Ismael, Sivas maçında Delle Alli'yi 11'de oynatmayı düşünüyor.

WEGHORST FORMUNDA

Siyah-beyazlı takımın yenilerinden Wout Weghorst, antrenmanlardaki formuyla parmak ısırtıyor. Hollandalı golcü, çalışmaları sırasında disiplinli ve istekli tavırlarıyla teknik ekibin takdirini alıyor. Dün de formunda olan Weghorst, bireysel antenörle idmanlar da yapıyor.

DİĞER
Sosyetik güzel Reyhan Göksun Taşkın'ı hasta oğluyla sınadılar! 750 bin dolar dolandırıldı
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sesleri! Szalai'nin yerine gelecek
Türkiye - Sırbistan | CANLI
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip!
Rıdvan neden oynamıyor? Hocası açıkladı!
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Daha Eski
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51
Belçika'da Verstappen şov! Belçika'da Verstappen şov! 18:20
Belotti transferi resmen açıklandı! Belotti transferi resmen açıklandı! 18:18
West Ham 3 puanı tek golle aldı! West Ham 3 puanı tek golle aldı! 18:13
Marsilya liderliğe oturdu Marsilya liderliğe oturdu 18:02