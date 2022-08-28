Alli çok sabırsız yarını bekliyor

Yıldız oyuncu 7,8 milyon takipçili Instagram hesabından, "Beşiktaş'a geldiğimden beri geçen 2 günlük harika deneyim... Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" yazdı.

YARIN 11'DE BAŞLAYACAK

Teknik patron Ismael, kadro konusunda kararını verdi. Sakatlığı sebebiyle Karagümrük'e karşı oynayamayan Ghezzal'ın üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Sivas maçında da oynaması beklenmiyor. Ismael, Sivas maçında Delle Alli'yi 11'de oynatmayı düşünüyor.

WEGHORST FORMUNDA

Siyah-beyazlı takımın yenilerinden Wout Weghorst, antrenmanlardaki formuyla parmak ısırtıyor. Hollandalı golcü, çalışmaları sırasında disiplinli ve istekli tavırlarıyla teknik ekibin takdirini alıyor. Dün de formunda olan Weghorst, bireysel antenörle idmanlar da yapıyor.