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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da flaş Serdar Saatçı ve Montero gelişmesi!

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, hazırlık kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ve İspanyol stoper Montero hakkında dikkat çeken bir karar aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da flaş Serdar Saatçı ve Montero gelişmesi!

Beşiktaş'ta Dele Alli transferi nedeniyle yabancı sınırı konusunda ilk 11'de nasıl tercih yapılacağı merak konusu oldu.

Siyah-beyazlıların stoper bölgesinde yerli olarak Emrecan Uzunhan ve Necip Uysal dışında alternatifi bulunmazken kampta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın yeniden gündeme geldiği ifade edildi.

Transferde yerli oyuncularda mali noktalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle genç oyuncuya af çıkabileceği bildirildi.

Öte yandan yönetim takımdaki yabancı sayısını azaltmak isterken, stoper mevkisinde kontenjan açmayı hedefliyor. El İttifak'tan teklif alan Welinton'un kalma ihtimali güçlenirken, performansı yetersiz görülen Montero ise topun ağzında..

Siyah beyazlılar, İspanyol futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Yurt dışından cazip bir teklif bulması halinde Montero'nun sözleşmesi alacaklarına karşılık olarak feshedilecek.

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