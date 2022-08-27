BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siriki Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...

PAZARTESİ BİTEBİLİR

Yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerde herhangi bir sorun yaşanmazken, Dembele'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve şartlarda herhangi bir zorluk çıkarmadan teklifi kabul ettiği belirtildi. Dembele için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Kazancı'nın en geç hafta başında bu konuyu sonuçlandırması bekleniyor.