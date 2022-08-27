BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siriki Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor.
İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
İngiliz kulübü, oyuncusu için 2.3 milyon euro satın alma opsiyonunu kabul etti. Ancak bu opsiyonun 'zorunlu' şekilde imzalanması isteniyor. Beşiktaş yönetimi ise zorunlu satın alma konusuna karşı, oyuncunun performansına göre bu durumun değerlendireceklerini düşünüyor. Taraflar arasında şimdilik tek pürüzün bu olduğu kaydedildi.