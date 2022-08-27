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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siriki Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna bir kanat oyuncusu daha katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Bournemouth forması giyen Siriki Dembele’yi gündemine alırken, transferin bitme aşamasına geldiği öğrenildi. Dembele'nin Beşiktaş'a imza atmasının önünde ise tek bir pürüz kaldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siriki Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siriki Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...

İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siriki Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...

İngiliz kulübü, oyuncusu için 2.3 milyon euro satın alma opsiyonunu kabul etti. Ancak bu opsiyonun 'zorunlu' şekilde imzalanması isteniyor. Beşiktaş yönetimi ise zorunlu satın alma konusuna karşı, oyuncunun performansına göre bu durumun değerlendireceklerini düşünüyor. Taraflar arasında şimdilik tek pürüzün bu olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siriki Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...

PAZARTESİ BİTEBİLİR
Yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerde herhangi bir sorun yaşanmazken, Dembele'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve şartlarda herhangi bir zorluk çıkarmadan teklifi kabul ettiği belirtildi. Dembele için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Kazancı'nın en geç hafta başında bu konuyu sonuçlandırması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siriki Dembele bitti bitiyor! Transferdeki tek engel...

SCOTT PARKER: İYİ BİR FIRSAT
Bournemouth'un hocası Scott Parker da, Siriki Dembele transferine yeşil ışık yaktı. Parker, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" ifadesini kullandı.

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