BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan bir kötü haber daha!

2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın tedavisi tamamlandı.
2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın tedavisi tamamlandı.
Sakatlığını atlatan Cezayirli oyuncu antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi.
NTV'de yer alan habere göre çalışmalara katılamayan Ghezzal'ın durumu pazartesi günü netlik kazanacak.
Beşiktaş'ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah beyazlılarda Souza ve Atiba'nın sakatlıkları ise sürüyor.
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı, pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak. 21:45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.