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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan bir kötü haber daha!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal, bu kez de üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Peki, Cezayirli yıldız Sivasspor karşısında forma giyebilecek mi? İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan bir kötü haber daha!

2 hafta önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın tedavisi tamamlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan bir kötü haber daha!

Sakatlığını atlatan Cezayirli oyuncu antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan bir kötü haber daha!

NTV'de yer alan habere göre çalışmalara katılamayan Ghezzal'ın durumu pazartesi günü netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan bir kötü haber daha!

Beşiktaş'ta sakatlığını geride bırakan Welinton, takımla antrenmanlara başladı. Brezilyalı oyuncu şans verilmesi halinde Demir Grup Sivasspor maçında oynayabilecek. Siyah beyazlılarda Souza ve Atiba'nın sakatlıkları ise sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan bir kötü haber daha!

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı, pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak. 21:45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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