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Kerem Atakan Kesgin'den Emre Belözoğlu açıklaması!

Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin, "Sabırsızlıkla pazartesi gününü bekliyorum. Sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı iple çekiyorum. Umarım pazartesi günü hep birlikte büyük bir sevinç yaşarız. Benim için sakatlıksız, başarılı ve şampiyon olduğumuz bir sezon olur" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 11:33
Kerem Atakan Kesgin'den Emre Belözoğlu açıklaması!

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman öncesi basın mensuplarına konuşan 21 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelen Dele Alli'nin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Dele Alli hep izlediğimiz bir oyuncuydu. Televizyonlardan izliyorduk, konsol oyunlarından biliyoruz kendisini. Ben de taraftarlar gibi çok heyecanlandım. Onun da bana katacağı çok şey vardır. Onunla idmana çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'a transfer olduğu için kendisini çok özel hissettiğini ifade eden Kerem Atakan, "Pazartesi gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı iple çekiyorum. Umarım pazartesi günü hep birlikte büyük bir sevinç yaşarız. Benim için sakatlıksız, başarılı ve şampiyon olduğumuz bir sezon olur" diye konuştu.

Kerem Atakan, transferi öncesinde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile görüştüğünü dile getirerek, "Transfer sürecinde Rıza hocayla çok konuştuk. Benim için yeri çok farklı bir isim. Bana 'çok büyük bir camiaya gidiyorsun, sana güveniyorum. İstedikten sonra bu işi layıkıyla yaparsın' dedi. Bu düşünceleri beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Mukavelem devam ettiği için transfer sürecine dahil olmadım. Sadece işime konsantre oldum. Çünkü Sivasspor'la sözleşmem devam ediyordu. Maçlara konsantre olmaya devam ettim. Kulüpten, 'böyle bir şey var, haberin olsun' dediklerinde ben de çok heyecanlandım ama sürece çok fazla dahil olmadım. Şu an çok mutluyum."

Teknik direktör Valerien Ismael ile henüz görüşmediğini sözlerine ekleyen Kerem Atakan, "Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Olduğum mevkide çok kaliteli ve iyi oyuncular var. Forma savaşının içinde olacağım. Bu şansımı çok iyi kullanmaya çalışacağım. Orta sahada her bölgede oynayabiliyorum ama 8 ve 10 numaralı pozisyonlar bana daha yakın" dedi.

Siyah-beyazlı oyuncu, ilk hayalini gerçekleştirdiğini ve sırada Avrupa'nın olduğunu vurgulayarak, "İlk hayalimi gerçekleştirdim. Adım adım ilerlemek istiyorum. Önce burada oynamak istiyorum. Sonra olursa Avrupa olur. Zidane ve Modric'i örnek alıyorum. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin gibi isimleri çok beğeniyorum. Oğuzhan Özyakup'la fotoğraf çektirmiştim çünkü çok istiyordum. Kendisinin oyun tarzını çok beğeniyordum ve kendime örnek alıyordum" diye konuştu.

Kerem Atakan, sakatlıktan sonra geri dönmek için çok çalıştığını belirterek, "Benim için zor günlerdi. İnandıktan, hırs ve azim olduktan sonra başarabildim. Çevremde de örnekler vardı. İlk sakatlık yaşayan ben değildim. İş disiplini ve çalışma derken o zor günler bitti" şeklinde konuştu.
Teknik direktör Ismael'in yoğun idman temposu ile ilgili de genç futbolcu, "Rıza hocayla iyi bir kamp geçirdim. O da çok yüksek tempolu antrenmanlar yaptırıyordu. Şu an için kendimi hazır hissediyorum. İdmanlarda ekstra çalışarak varsa eksiklerimi kapatmak istiyorum" dedi.

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