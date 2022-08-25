Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Dünya Kupası müjdesi! O ihtimal...

SONG TÜM GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Kamerun basınında yer alan haberlerde, Song'un N'Koudou ile ilgili tüm detayları takip ettiği ve tecrübeli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.