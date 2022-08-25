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Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Dünya Kupası müjdesi! O ihtimal...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların Kamerunlu yıldızı Kevin N'Koudou, son olarak oynanan Fatih Karagümrük maçında harika bir performans sergilemiş ve camiada alkış toplamıştı. Yıldız oyuncunun bu performansına ülkesinden de kayıtsız kalınmadı. Kevin N'Koudou için Dünya Kupası müjdesi gelebilir. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:45
Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Dünya Kupası müjdesi! O ihtimal...

Beşiktaş'ta yeni sezona etkili bir başlangıç yapan Kevin N'Koudou, teknik heyeti ve taraftarları sevindirdi. N'Koudou ortaya koyduğu bu performansın ardından milli takım kapısını da araladı.

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Dünya Kupası müjdesi! O ihtimal...

N'KOUDOU MİLLİ TAKIM KAPISINI ARALADI

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle 17 maça çıkabilen N'Koudou 3 maçta 2 gollük katkının yanı sıra sol kanatta etkili bir görüntü çizdi. Siyah-beyazlı futbolcunun bu performansı, Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'u da harekete geçirdi.

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Dünya Kupası müjdesi! O ihtimal...

SONG TÜM GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Kamerun basınında yer alan haberlerde, Song'un N'Koudou ile ilgili tüm detayları takip ettiği ve tecrübeli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Dünya Kupası müjdesi! O ihtimal...

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek. 4.2 milyon euro değer biçilen N'Koudou ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı konusu ilerleyen dönemlerde masaya yatırılacak.

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou'ya Dünya Kupası müjdesi! O ihtimal...

Beşiktaş yönetimi, futbolcunun performansının sezonun geneline yayılmasını bekliyor.

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