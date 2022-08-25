Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stoperde zorunlu rota yerli! Kaan Ayhan ve Koray Günter listede

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stoperde zorunlu rota yerli! Kaan Ayhan ve Koray Günter listede

Süper Lig'in ilk üç haftasında 7 puan toplayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli takviyeleriyle orta saha transferini kapatan siyah-beyazlılar, yerli kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle stopere yapılacak takviye için ise Kaan Ayhan ve Koray Günter isimleri üzerinde duruyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stoperde zorunlu rota yerli! Kaan Ayhan ve Koray Günter listede

Beşiktaş'ta yerli krizi yaşanıyor... İlk 11'de 3 yerli futbolcu bulundurma zorunluluğu nedeniyle Beşiktaş'ta kaleci Ersin ve Salih'in yanı sıra Kartal, Berkay ve Emrecan gibi isimler forma giymeye başlamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stoperde zorunlu rota yerli! Kaan Ayhan ve Koray Günter listede

Josef de Souza'nın dönecek olması nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael, 1 yabancıdan vazgeçmek zorunda kalacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stoperde zorunlu rota yerli! Kaan Ayhan ve Koray Günter listede

Ismael, bu kontenjanı stoperde kullanmak istiyor fakat eldeki isimlerin tecrübesi de bunun için yeterli değil... Beşiktaş bu kapsamda gözünü transfere rotasını İtalya'ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stoperde zorunlu rota yerli! Kaan Ayhan ve Koray Günter listede

Daha önce de temasa geçilen Kaan Ayhan ve Koray Günter için görüşmeleri yeniden başlattı. Kaan için 6 milyon Euro bonservis isteyen Sassuolo ile pazarlıklar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stoperde zorunlu rota yerli! Kaan Ayhan ve Koray Günter listede

Koray Günter için ise Verona'nın 2 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenildi. İki futbolcudan birini kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılar yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

DİĞER
CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın’ın faşizan tutumu komşularını şoke etti! Hem ırkçı hem öfkeli!
47’lik Ayça Bingöl'ün son haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! Tanımak artık imkansız! Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Cemile'siydi...
Sehrou Guirassy teklifi netleşti!
Naci Ünüvar için kıran kırana pazarlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dele Alli İstanbul'da!
Kartal Dembele'yi bitirdi! İşte sözleşme detayları
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti
SGK 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lular dikkat! - Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? | Emzirme ödeneği kimlere verilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam 06:43
Atalanta'ya gidiyor Atalanta'ya gidiyor 06:29
Dele Alli İstanbul'da! Dele Alli İstanbul'da! 01:49
6 gollü müthiş maçta kazanan yok! 6 gollü müthiş maçta kazanan yok! 01:20
Barça ile Man City yardım maçında yenişemedi! Barça ile Man City yardım maçında yenişemedi! 01:20
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! 01:16
Daha Eski
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde 01:16
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! 01:16
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde 01:15
Özeleştiri zamanı Özeleştiri zamanı 01:15
Golcüler sustu Golcüler sustu 01:14
Çok üzgünüz Çok üzgünüz 01:13