Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

Beşiktaş, Premier Lig'de Bournemouth forması giyen sol kanat Siriki Dembele'yi de kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlılar ile Bournemouth arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi.
Futbolcu da Beşiktaş'a 'olumlu' yanıt verdi.
Beşiktaş, Premier Lig'de Bournemouth forması giyen sol kanat Siriki Dembele'yi de kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlılar ile Bournemouth arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi.
Futbolcu da Beşiktaş'a 'olumlu' yanıt verdi.
Beşiktaş yönetimi, Dembele'yi 2.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Ancak; Bournemouth ise öncelikle futbolcunun bonservisiyle birlikte satışına sıcak bakıyor.
Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.
25 yaşındaki İskoçyalı oyuncunun, Bournemouth ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Dembele'nin bu görüşmede ayrılık için kolaylık sağlanmasını talep ettiği ortaya çıktı.
ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNUYOR
Dembele'nin, Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunuyor.
25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.
Ben Siriki Dembele, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabiliyor.
Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.
Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor.