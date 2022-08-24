Haberler Beşiktaş Siriki Dembele kulübüne rest çekti! "Bırakın Beşiktaş'a gideyim"

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! "Bırakın Beşiktaş'a gideyim"

Süper Lig'in ilk üç haftasında 7 puan toplayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Bournemouth'ta forma giyen Siriki Dembele'yi gündemine alırken, 25 yaşındaki oyuncudan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

Beşiktaş yönetimi, Dembele'yi 2.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

Ancak; Bournemouth ise öncelikle futbolcunun bonservisiyle birlikte satışına sıcak bakıyor.

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

25 yaşındaki İskoçyalı oyuncunun, Bournemouth ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

Dembele'nin bu görüşmede ayrılık için kolaylık sağlanmasını talep ettiği ortaya çıktı.

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNUYOR
Dembele'nin, Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunuyor.

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

Ben Siriki Dembele, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabiliyor.

Siriki Dembele kulübüne rest çekti! 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.

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