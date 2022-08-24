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Salih&N'Koudou şov!

3 maçta 7 puan alan Beşiktaş’ta Salih Uçan 1 gol, 1 asistlik katkı sağlarken; Kevin N’Koudou ise attığı 2 gol dışında sol kanattaki performansıyla alkış aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Salih&N'Koudou şov!

Beşiktaş'ta ilk 3 hafta alınan 7 puanın yanı sıra bölüm bölüm oynanan iyi oyun, taraftarları mutlu ederken Kevin N'Koudou ve Salih Uçan, takımın kilit isimleri oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Başakşehir'de geçiren Salih Uçan, ligdeki ilk 3 maçta takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Karagümrük karşılaşmasında kendi yarı sahasında hiç top kaybetmeyen Salih Uçan, merkez orta saha oyuncuları arasında bu alanda haftayı ilk sırada kapattı. 271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre 8 pas arası yapan 28 yaşındaki orta saha, bu alanda da ligin 3'üncü haftasında merkez orta saha oyuncuları arasında 1'inci oldu.

22 ATAK AKSİYONU
Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 17 maçta sahaya çıkan N'Koudou, bu sezon kusursuza yakın başladı. Sezon öncesinde sözleşmesi feshedilmesi dahi gündeme gelen N'Koudou, 3 maçta 2 gollük katkısının yanı sıra, sol kanatta takımın hücumlarında etkin rol oynadı. N'Koudou, Karagümrük karşısındaki performansla, sol kanat oyuncuları arasında birçok kategoride ilk sırada yer aldı. Comparisonator verilerine göre yaptığı 12 dribblingle ilk sırada yer alan Kamerunlu, bunları 7'sinde başarılı olurken bu alanda da sol kanat oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı. N'Koudou; Karagümrük karşısında 22 atak aksiyonu üstlenirken bunların 9'unda başarılı olarak yine haftayı ilk sırada kapatmayı başardı.

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