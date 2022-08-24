8. Kartal Kerem

Beşiktaş transfere doymuyor. Kadrosunu 7 oyuncuyla (Gedson, Weghorst, Cenk, Saiss, Emrecan, Muleka, Masuaku) güçlendiren siyah-beyazlılar, 8'inci transferini de orta sahaya yaptı. Kara Kartal, Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna dahil etti. Beşiktaş, dün akşam saat 19.03'ü gösterdiğinde Kerem'in transfer edildiğini, kulübün resmi hesabından yayınlanan bir video ile resmen açıkladı.

4+1 SENELİK ANLAŞTILAR

Demir Grup Sivasspor'dan 1.4 milyon euro'ya alınan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu dün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı. Kerem Atakan Kesgin'in siyah-beyazlılardaki maaşı da belli oldu. Beşiktaş, 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Kerem Atakan'a her sezon için 5 milyon TL garanti para ödeyecek. Siyah-beyazlılar Kerem'in transferiyle orta sahasını daha da güçlendirirken; şimdi gözler 10 numara ve kanat mevkiilerine yapılacak olan transferlere çevrildi.

GEÇEN SEZON 25 MAÇTA OYNADI

Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe'ye transfer oldu. 2020-2021 sezonunda Sivasspor'a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı. 21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor'da 25 maçta forma giydi.