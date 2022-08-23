Haberler Beşiktaş SON DAKİKA- Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'ta! Transfer resmen açıklandı

SON DAKİKA- Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'ta! Transfer resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımla transferi duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 19:11 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 19:18
SON DAKİKA- Kerem Atakan Kesgin Beşiktaş'ta! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş'tan orta saha mevkisine takviye geldi. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, resmi hesabından yaptığı açıklamayla transferi duyurdu.

İşte o açıklama:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Kerem Atakan Kesgin, 2017 yılında A Takım'a yükseldi.

1 sene burada forma giymesinin ardından 171 bin euro'ya Göztepe'ye geldi.

2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'un yolunu tutan Kerem Atakan, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen genç oyuncu, U21'de 4 karşılaşmada görev aldı.


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