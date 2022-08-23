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Belçika'da Cyle Larin tepkisi!

Beşiktaş'tan ayrılan ve Club Brugge'e transfer olan Kanadalı golcü Cyle Larin, performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Club Brugge taraftarları Larin'in performansından memnun değil. Bazı taraftarlar, sakatlanan Lang'ın yerine oyuna giren golcü oyuncu için, 'Larin kulübede oturmaya devam etsin', 'Anlamıyorum, Club Brugge yöneticileri Larin'de ne gördü de transfer etti bu nasıl transfer?' yorumlarını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 12:06
Belçika'da Cyle Larin tepkisi!
Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin, Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olmuştu. Kanadalı golcü, yeni takımındaki düşük performansı sebebiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

LARIN YİNE YEDEKLERDE YER ALDI

Larin, takımı Club Brugge evinde Kortrijk karşısında 2-1 kazanırken maça yedekler arasında başladı ve son 14 dakika şans bulabildi. Geride kalan 5 maçta ilk 11'de düşünülmeyen Larin, henüz gol de atamadı.

'LARIN'DE NE GÖRDÜ DE TRANSFER ETTİLER?'

Club Brugge taraftarları Larin'in performansından memnun değil. Bazı taraftarlar, sakatlanan Lang'ın yerine oyuna giren golcü oyuncu için, 'Larin kulübede oturmaya devam etsin', 'Anlamıyorum, Club Brugge yöneticileri Larin'de ne gördü de transfer etti bu nasıl transfer?' yorumlarını yaptı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu 2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İlk dönemde beklentilerin altında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

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