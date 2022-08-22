N’Koudou’dan resital

Kartal'da formuyla dikkat çeken N'Koudou, Fatih Karagümrük karşısında şov yaptı. Geçen hafta Alanyaspor'a attığı golle sezonu açan yıldız oyuncu, dünü de boş geçmedi. Sahanın en etkili isimlerinden olan N'Koudou, 34'te kendi ceza alanına yakın bir yerden uzun pasla Rosier'i gördü. Salih ondan aldığı topu şık bir ortayla N'Koudou'ya yolladı. Atağı başlatan yıldız oyuncu, bitiricisi de oldu. Vuruşuyla ağları sarsarak aradaki farkı ikiye çıkarttı. Bu sezon ikinci golünü atan yıldız, "Bu sene hazırlık kampıyla birlikte gerçekten iyi başladım. İnşallah bu sezon Beşiktaş için çok iyi bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.



HEM ATTI HEM ATTIRDI

Maçın en etkili isimlerinden Rosier, rakibin kanadını adeta felç etti. Hücum bindirmeleriyle dikkat çeken başarılı oyuncu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. 17'de N'Koudou'nun pasıyla sağda topla buluşan Rosier, altıpasta iyi pozisyon alan Weghorst'a nefis bir asist yaptı. 90'da ise bir kez daha sahneye çıkan yıldız oyuncu, attığı golle maçın 4-1'lik skorunu belirleyen isim oldu.