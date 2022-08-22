İlkler güzeldir

Fatih Karagümrük karşısında oynadığı futbolla beğeni toplayan Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Jackson Muleka attığı gollerle öne çıkan isimler oldu. İki futbolcu da siyah- beyazlı forma altında ilk gollerini attı. İlk olarak Weghorst sahneye çıktı. İlk şutunda topu direkten dönen golcü, 17'de ise takımını öne geçirdi. Rosier'in ortasında savunma arasında topa uçarak kafayı vuran Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü kaydetti.



MULEKA KAFASIYLA FİLELERİ BULDU

Beşıktaş'ta, Jackson Muleka da ilk golünü kaydetti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 14 lig maçında 12 gol atıp 5 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı. Muleka, Karagümrük karşısında attığı golle, Süper Lig'deki gollerine de devam etti. 50'de Masuaku'nun kornerinde kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi ve Beşiktaş'ta ilk gol sevincini de yaşadı.



BİR DİREĞE İKİ KEZ BAYRAĞA

Mücadeleye hızlı başlayan siyahbeyazlılar, üst üste ataklarla rakibi bunaltırken bir gol atan Weghorst bir kez direğe, iki kez de ofsayt bayrağına takıldı. 8'de direği geçemeyen oyuncu, 17. dakikada gol sevinci yaşadı. İkinci golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 64'te bir kez daha ağları havalandıran ve büyük sevinç yaşayan Weghorst bir kez daha ofsayt bayrağına takıldı.