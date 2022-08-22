Hollanda basınında Wout Weghorst yankısı!

Beşiktaş, sahasında Karagümrük ile oynadığı Süper Lig 3. hafta maçını 4-1 kazandı. Bu maçta rakip ağları havalandıran Wout Weghorst'un performansı ülkesinde de yankı buldu.

"WEGHORST GOLLER ETKİ ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Wout Weghorst'un Beşiktaş'a hızlı bir başlangıç yaptığı dile getirildi. De Telegraaf okuyucularına Hollandalı golcünün performansını, "Weghorst, Türkiye Ligi'ndeki ilk golünü 4-1'lik maçta kaydetti. Weghorst gollere etki etmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.