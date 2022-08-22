Haberler Beşiktaş Gücüne güç kattı

Gücüne güç kattı

Beşiktaşlı taraftarlar, stadı doldurdu. 90 dakika boyunca tam destek verdi. Maç sonu takımı alkışlarla uğurladı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Gücüne güç kattı
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stada akın eden siyah beyazlılar, karşılaşmasının ilk düdüğünden itibaren muhteşem desteğe başlayıp Kara Kartal'ı desteklediler. Marşlarla, tezahüratlarla Beşiktaş'ı coşturan taraftarlar, gollerle iyice coştular. Karşılaşma öncesinde futbolcular için tempo tutan siyah beyazlı futbolseverler, hem devre arasında hem de mücadelenin sonunda takımlarını alkışlayarak içeri gönderdiler. Futbolcular da buna karşı alkışla karşılık verdiler.
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