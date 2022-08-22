Gücüne güç kattı

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stada akın eden siyah beyazlılar, karşılaşmasının ilk düdüğünden itibaren muhteşem desteğe başlayıp Kara Kartal'ı desteklediler. Marşlarla, tezahüratlarla Beşiktaş'ı coşturan taraftarlar, gollerle iyice coştular. Karşılaşma öncesinde futbolcular için tempo tutan siyah beyazlı futbolseverler, hem devre arasında hem de mücadelenin sonunda takımlarını alkışlayarak içeri gönderdiler. Futbolcular da buna karşı alkışla karşılık verdiler.