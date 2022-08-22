"Doğru yoldayız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük karşısında galibiyete ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Geçen hafta Alanya maçı sonrası büyük moral bozukluğu yaşadıklarını ifade eden siyahbeyazlı çalıştırıcı, "Puan kaybı bizi oldukça üzmüştü. Buna rağmen o maça takılıp kalamazdık. Kısa sürede toparlandık ve Karagümrük maçına konsantre olduk. Futbolcularım çok daha işler yapabileceklerin net bir şekilde ortaya koydu. İyi yoldayız. Oyundan son derece memnun kaldım" diye konuştu. Gelecek hafta da Sivas'ı konuk edeceklerini belirten Ismael, taraftarımızın desteğiyle galibiyetlerine devam edeceklerine inandığını kaydetti.



HÜCUMDA YIRTICI

Beşiktaş, Valerien Ismael göreve geldikten sonra ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında 3+ gol attı. Siyah-beyazlılar aynı zamanda Fransız teknik adam yönetiminde en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı Fatih Karagümrük karşısında oynadı.