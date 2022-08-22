Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Welinton takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda aktivasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldığı belirtildi.

VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

JOSEF VE WELINTON TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ile Welinton'un takımla çalışması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Siyah-beyazlı ekibin Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına 25 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 ve 13.30'da yapılacak çift antrenmanla devam edeceği bildirildi. Saat 11.00'deki idmanın ilk 30 dakikasının basına açık olacağı kaydedildi.