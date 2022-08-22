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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Süper Lig'in ilk üç haftasında 7 puan toplayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper hattına yerli bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar rotasını yeniden Koray Günter'e çevirdi. Verona'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu hakkında Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:35
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Siyah-beyazlılar, özellikle stoper için yerli bir isim arayışında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Uzun bir süredir görüşmelerin devam ettiği Koray Günter cephesinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Yıldız oyuncunun maliyeti ve kulübü Verona'nın bir türlü indirime gitmemesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasında gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Ancak transfer döneminin son virajına girilirken, Beşiktaş ısrarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Son olarak Verona'ya 1.5 milyon euro bonservis teklif edilirken, İtalyan kulübünün 2 milyon euro'ya kadar indiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Oyuncunun da yıllık ücretinde 1.2 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtilirken, siyah-beyazlılar Koray'ın bu rakamı 1 milyon euro'ya kadar çekmesini bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Beşiktaş özellikle yerli kontenjanı nedeniyle Koray Günter'i kadroya katmak için ısrarcı davranıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

KORAY GÜNTER KİMDİR?

Koray Günter, 16 Ağustos 1994 doğumlu Türk asıllı Alman futbolcudur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Almanya'nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Günter, futbolla Almanya'da tanıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Borussia Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Günter 2022 tarihi itibariyle 28 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Koray'ın bonservisi 30 Haziran 2023 yılına kadar Hellas Verona'da.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

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