BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, özellikle stoper için yerli bir isim arayışında.
Uzun bir süredir görüşmelerin devam ettiği Koray Günter cephesinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, özellikle stoper için yerli bir isim arayışında.
Uzun bir süredir görüşmelerin devam ettiği Koray Günter cephesinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yıldız oyuncunun maliyeti ve kulübü Verona'nın bir türlü indirime gitmemesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasında gelmişti.
Ancak transfer döneminin son virajına girilirken, Beşiktaş ısrarını sürdürüyor.
Son olarak Verona'ya 1.5 milyon euro bonservis teklif edilirken, İtalyan kulübünün 2 milyon euro'ya kadar indiği ifade edildi.
Oyuncunun da yıllık ücretinde 1.2 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtilirken, siyah-beyazlılar Koray'ın bu rakamı 1 milyon euro'ya kadar çekmesini bekliyor.
Beşiktaş özellikle yerli kontenjanı nedeniyle Koray Günter'i kadroya katmak için ısrarcı davranıyor.
KORAY GÜNTER KİMDİR?
Koray Günter, 16 Ağustos 1994 doğumlu Türk asıllı Alman futbolcudur.
Almanya'nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir.
Günter, futbolla Almanya'da tanıştı.
Borussia Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydi.
Günter 2022 tarihi itibariyle 28 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.
Koray'ın bonservisi 30 Haziran 2023 yılına kadar Hellas Verona'da.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.