BEŞİKTAŞ SPOR HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Beşiktaş oyunu tutmaya çalışırken Karagümrük'te Pirlo'nun yaptığı değişiklikler orta sahada çok daha etkili olmalarını sağladı. Pozisyonlar ve Diagne ile bir de gol buldular. Maç 3-1 ve tribünler sustu, çünkü geçen maçtan kalan acı tecrübe yüreklere korku düşürdü bir kere.