Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken siyah-beyazlıların itiraz ettiği penaltı tartışmasını da yorumladı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:07
BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - KARDEŞLER KUSURSUZDU

Beşiktaş özellikle ilk yarıda efsane bir futbol ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Atılan iki gol, kaçan goller, direkten dönen 3 top… Korkunç bir performans.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Başta N'Koudou ve Salih olmak üzere inanılmaz oynadılar. Weghorst perdeyi açan isim oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Sürekli stoperin arkasından gelerek topa hamle yaptı. Böyle bir pozisyonda arkadan gelip kafayla Beşiktaş'ı öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

2. gol, futbol akademilerinde yıllarca ders olarak okutulacak bir gol.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

N'Koudou kendi sahasında korner bayrağı dibinde topu kapıyor, kontra bir pasla topu Rosier'e atıyor, o da Salih Uçan'a ve dönüp harika bir pasla yaklaşık 80 metre deparla gelmiş N'Koudou ile buluşturuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

N'Koudou'nun attığı bu gol uzun yıllar unutulmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

İkinci yarıda bir kornerde Muleka adeta uçtu ve kafa ile farkı açtı.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Özellikle ilk yarıdaki futbola baktığımızda Beşiktaş, 'Türkiye'nin en iyi topunu ben oynuyorum' der gibiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

İkinci yarı biraz rölanti biraz da Karagümrük'ün atağa çıkması ile maç sakinleşti.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Söyleyeceğimiz şu; N'Koudou ve Salih şu anda Beşiktaş'ın en formda futbolcuları.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Weghorst'un her zaman gol şansı yüksek. Ama Beşiktaş her ne kadar Karagümrük çok gelemese de defansif olarak çok iyi bir görüntü hissettirmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Karagümrük için işler kötü gidiyor. Geçen seneki takım dağılmış. Pas yapamıyor, topu tutamıyor, tuhaf hatalar yapıyor. Çanlar çalıyor diyebiliriz.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Hakem Arda Kardeşler maçı mükemmel yönetti. Nazar değmesin. Faul tespitleri, kart uygulaması kusursuzdu.

BEŞİKTAŞ HABERLER - Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

İlk yarıdaki Caner'in omuz-kol karışımı müdahalesinde penaltı vermemekte haklıydı.

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