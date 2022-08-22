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Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda, forvet arkası bölgesi için arayışlar hız kazandı. Everton forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmak isteyen Kartal, transferde pürüz çıkmasının ardından alternatifini buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:44
Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Siyah beyazlılar, 3 maç sonunda 7 puan topladı.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Kartal son oynanan Karagümrük maçında adeta taraftarlarını mest etti.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Beşiktaş'ta, forvet arkası için transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Dele Alli transfer edilmek isteniyor.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Kartal, yıldız oyuncunun alternatifini belirledi.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

İtalyan basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Roma'da forma giyen Ante Coric'i kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği haberde Roma'nın, Hırvat futbolcuyu bonservisiyle bir takıma göndermek istediği kaydedildi.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Coric'in, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Roma'nın bu sebeple Coric'i kesin olarak bonservisiyle satmayı planladığı ifade edildi.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki orta saha için soruşturma yaptığı ve oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği vurgulandı.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Geçen sezon FC Zürich'te kiralık olarak boy gösteren Coric, 23 maça çıktı.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Coric, 23 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

Güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

Beşiktaş Dele Alli'nin alternatifini buldu!

1.76 boyundaki futbolcu kariyerinde, NK Olimpija, Dinamo Zagreb, UD Almería ve VVV-Venlo gibi ekiplerde de boy gösterdi.

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