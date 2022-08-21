SON DAKİKA - Beşiktaş - Karagümrük maçında Weghorst'un golü yeniden ofsayta takıldı! İşte o anlar

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Siyah-beyazlılar, taraftarın desteğiyle karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Beşiktaş Weghorst ve N'Koudou golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

İkinci yarıda etkili olan siyah beyazlılar Muleka ile farkı 3'e çıkardı. Karagümrük Diagne'nin 53. dakikada attığı gole ile farkı tekrar 2'ye indirdi.



Ataklarına devam eden siyah beyazlılar Weghorst 65. dakikada bir gol daha kaydetti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı ve gol geçersiz sayıldı. Bu karşılaşmada Hollandalı golcünün sayılmayan 2. golü olarak kayıtlara geçti.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.