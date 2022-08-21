SON DAKİKA - Beşiktaş - Karagümrük maçında Weghorst'un golü ofsayta takıldı! İşte o anlar

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.
Siyah-beyazlılar, taraftarın desteğiyle karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı.
Ön alan baskısıyla tempolu bir oyun oynayan Beşiktaş, üst üste ataklarla rakibi baskıya aldı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Weghorst 17. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Ataklarına devam eden Kara-Kartal'da Weghorst 22. dakikada bir gol daha kaydetti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı ve gol geçersiz sayıldı.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır