SON DAKİKA - Beşiktaş - Karagümrük maçında Weghorst'un golü ofsayta takıldı! İşte o anlar

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.



Siyah-beyazlılar, taraftarın desteğiyle karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı.



Ön alan baskısıyla tempolu bir oyun oynayan Beşiktaş, üst üste ataklarla rakibi baskıya aldı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Weghorst 17. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



Ataklarına devam eden Kara-Kartal'da Weghorst 22. dakikada bir gol daha kaydetti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı ve gol geçersiz sayıldı.



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır



İşte o anlar...











Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır