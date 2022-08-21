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SON DAKİKA - Beşiktaş - Karagümrük maçında Weghorst'un golü ofsayta takıldı! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlılar, üst üste ataklarla rakibi bunalttı. Mücadelenin 22. dakikasında Hollandalı santrfor Weghorst'un ikinci golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 22:19 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 22:29
SON DAKİKA - Beşiktaş - Karagümrük maçında Weghorst'un golü ofsayta takıldı! İşte o anlar

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Siyah-beyazlılar, taraftarın desteğiyle karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Ön alan baskısıyla tempolu bir oyun oynayan Beşiktaş, üst üste ataklarla rakibi baskıya aldı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Weghorst 17. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Ataklarına devam eden Kara-Kartal'da Weghorst 22. dakikada bir gol daha kaydetti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı ve gol geçersiz sayıldı.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

İşte o anlar...





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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