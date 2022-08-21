‘Önce disiplin’

Teknik direktör Valerien İsmael, dünkü idman sonrası oyunculara son talimatları verdi. Savunmada kesinlikle riske girilmeden garanti pas yapmalarını dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Orta sahada bol pasla rakibi yorun. Oyunun kontrolü bizde olmalı. Geriye bile düşsek kesinlikle disiplinden taviz vermeyeceğiz" dedi.
Teknik direktör Valerien İsmael, dünkü idman sonrası oyunculara son talimatları verdi. Savunmada kesinlikle riske girilmeden garanti pas yapmalarını dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Orta sahada bol pasla rakibi yorun. Oyunun kontrolü bizde olmalı. Geriye bile düşsek kesinlikle disiplinden taviz vermeyeceğiz" dedi.