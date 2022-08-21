Beşiktaş'ın Holladalı golcüsü Wout Weghorst F.Karagümrük karşılaşması sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük'ü ağırladı. Siyah beyazlılar Alanyaspor beraberliğinden sonra kendi sahasında Karagümrük'ü 4 golle geçti. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Weghorst karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk golü hakkında konuşan Weghorst, Harikaydı, inanılmazdı. İlk golümü buldum.mutluyum dedi.

BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Beşiktaş taraftarı hakkında konuşan Weghorst, "Taraftarın da takıma olan ilgisini görmek çok güzeldi. Zaten ben de bunun için buraya gelmiştim, inanılmaz bir görüntüydü. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı." dedi.

ROSİER GÜZEL BİR ASİST ARMAĞAN ETTİ

Holldalı golcü asist yapan Rosier hakkında konuştu, "Rosier'in doğum gününde kafasında yumurta kırmıştım bu hafta ama o bana güzel bir asist armağan etti. Teşekkür ediyorum ona da." ifadelerini kullandı.