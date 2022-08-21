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Beşiktaş'ın 4.golünü atan Valentin Rosier F.Karagümrük karşılaşması sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında siyah beyazlılar F.Karagümrük'ü 4-1 ile geçti. Karşılaşmada 4. golü atan Valentin Rosier maç sonrası açıklamalarda bulundu. Rosier, "Bugün her şey muazzamdı, takım muazzamdı, taraftar muazzamdı. Çok güzel bir galibiyet aldık, şampiyon olmayı buradaki her oyuncunun yaşamasını isterim." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:18 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:19
Beşiktaş'ın 4.golünü atan Valentin Rosier F.Karagümrük karşılaşması sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftasında 2. galibiyetini alan siyah beyazlılar F.Karagümrük'ü evinde 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın 4. golünü atan Fransız oyuncusu Valentin Rosier karşılaşma sonrası konuştu. Rosier, şampiyonluk hakkındak konuştu.

Valentin Rosier: "Bugün her şey muazzamdı, takım muazzamdı, taraftar muazzamdı. Çok güzel bir galibiyet aldık, şampiyon olmayı buradaki her oyuncunun yaşamasını isterim.

Kevin benim kardeşim, o gol attığında mutlu oluyorum ve bu gol sevinçlerini onunla yaşamak çok güzel.

Takım içinde disiplinlik söz konusu, bu disiplinlik şampiyonluk disiplini. Bu güzel havayı devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız." İfadelerini kullandı.

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