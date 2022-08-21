Beşiktaş'ın 4.golünü atan Valentin Rosier F.Karagümrük karşılaşması sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftasında 2. galibiyetini alan siyah beyazlılar F.Karagümrük'ü evinde 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın 4. golünü atan Fransız oyuncusu Valentin Rosier karşılaşma sonrası konuştu. Rosier, şampiyonluk hakkındak konuştu.

Valentin Rosier: "Bugün her şey muazzamdı, takım muazzamdı, taraftar muazzamdı. Çok güzel bir galibiyet aldık, şampiyon olmayı buradaki her oyuncunun yaşamasını isterim.

Kevin benim kardeşim, o gol attığında mutlu oluyorum ve bu gol sevinçlerini onunla yaşamak çok güzel.

Takım içinde disiplinlik söz konusu, bu disiplinlik şampiyonluk disiplini. Bu güzel havayı devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız." İfadelerini kullandı.