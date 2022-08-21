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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, ismi Süper Lig devleriyle de anılan Pione Sisto için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:48
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Kanat transferi için yoğun bir çaba sarf eden Beşiktaş'ta Pione Sisto gelişmesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Daha önce ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Danimarkalı oyuncu için Midtjylland takımı ile temas kurulduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Pione Sisto, Emre Mor ile birlikte aynı dönemde Celta Vigo'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyememişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Güçlü fiziği yanında atletik özellikleri de olan Sisto'nun piyasa değeri 4 milyon euro civarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

OPSİYONLU KİRALAMA DA MASADA

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pione Sisto'da kulübünün öncelikli hedefinin bonservisiyle satış olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Ancak opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

PIONE SISTO KİMDİR?

4 Şubat 1995 tarihinde Uganda'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Profesyonel futbol kariyerine Tjörring altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Sırasıyla Midtjylland ve Celta Vigo formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

2020'den bu yana Midtjylland'de top koşturuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

27 yaşındaki tecrübeli futbolcu sol kanatta görev yapıyor.

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