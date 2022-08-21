BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Pione Sisto için harekete geçti!

Kanat transferi için yoğun bir çaba sarf eden Beşiktaş'ta Pione Sisto gelişmesi yaşandı.
Kanat transferi için yoğun bir çaba sarf eden Beşiktaş'ta Pione Sisto gelişmesi yaşandı.
Daha önce ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Danimarkalı oyuncu için Midtjylland takımı ile temas kurulduğu bildirildi.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Pione Sisto, Emre Mor ile birlikte aynı dönemde Celta Vigo'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyememişti.
Güçlü fiziği yanında atletik özellikleri de olan Sisto'nun piyasa değeri 4 milyon euro civarında.
Sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor.
OPSİYONLU KİRALAMA DA MASADA
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pione Sisto'da kulübünün öncelikli hedefinin bonservisiyle satış olduğu öğrenildi.
Ancak opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.
PIONE SISTO KİMDİR?
4 Şubat 1995 tarihinde Uganda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Tjörring altyapısında başladı.
Sırasıyla Midtjylland ve Celta Vigo formaları giydi.
2020'den bu yana Midtjylland'de top koşturuyor.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcu sol kanatta görev yapıyor.
Danimarka Milli Takımı'yla 26 müsabakaya çıkan Sisto, 1 gol kaydetti.
Pione Sisto'nun Midtjylland'le olan sözleşmesi 2024'te bitecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...