Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Karagümrük maçında Muleka hesabı açtı!

Beşiktaş - Karagümrük maçında Muleka hesabı açtı!

Son dakika spor haberi: Karagümrük karşısında 50. dakikada ağları havalandıran Jackson Muleka, Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Masuaku’nun kullandığı kornerde iyi yükselen genç oyuncu, kafa vuruşuyla skoru 3-0’a getiren isim oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 23:34
Beşiktaş - Karagümrük maçında Muleka hesabı açtı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta, Jackson Muleka ilk golünü kaydetti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 14 lig maçında 12 gol atıp 5 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı.

Muleka, Karagümrük karşısında attığı golle, Süper Lig'deki gollerine de devam etti. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Masuaku'nun kullandığı kornerde iyi yükselen genç oyuncu, kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getiren isim oldu ve Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

DİĞER
Milyon dolarlık malikanede rüya gibi düğün! Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte ilk kareler...
66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...
Yine Weghorst yine ofsayt!
Cimbom'a Milan'dan sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yine Weghorst yine ofsayt!
Kartal golcüleriyle uçtu!
GRİP NASIL GEÇER? | Evde gribe ve nezleye iyi gelecek doğal yöntemler nedir?
HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Weghorst açılışı yaptı! İlk gol Gümrük'e Weghorst açılışı yaptı! İlk gol Gümrük'e 23:13
Villarreal Atletico'yu rahat geçti! Villarreal Atletico'yu rahat geçti! 23:08
Pozisyon penaltı mı? Toroğlu açıkladı Pozisyon penaltı mı? Toroğlu açıkladı 22:59
Çağdaş Atan: Maçı detaylarda kaybettik Çağdaş Atan: Maçı detaylarda kaybettik 22:31
Erdinç Sözer: Kazandığımız için mutluyuz! Erdinç Sözer: Kazandığımız için mutluyuz! 22:28
Weghorst'un 2. golü ofsayta takıldı! İşte o anlar Weghorst'un 2. golü ofsayta takıldı! İşte o anlar 22:19
Daha Eski
Efeler Mısır'a mağlup Efeler Mısır'a mağlup 22:17
Vodafone Park’ta tribünler full çekti Vodafone Park’ta tribünler full çekti 22:10
Pelkas imzayı atıyor! Pelkas imzayı atıyor! 21:49
Kim Min Jae attı Napoli evinde farka koştu! Kim Min Jae attı Napoli evinde farka koştu! 21:40
Ismael'den Ghezzal sözleri! Kadroda neden yok? Ismael'den Ghezzal sözleri! Kadroda neden yok? 21:20
Malatya'da puanlar paylaşıldı! Malatya'da puanlar paylaşıldı! 21:12