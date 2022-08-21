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Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael'den Dele Alli sorusuna cevap!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş evinde Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Weghorst, N'Koudou, Muleka ve Rosier kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Transferde takıma fayda sağlayabilecek isimler üzerinde durduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, Dele Alli sorusuna cevap verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:18 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:26
Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Valerien Ismael'den Dele Alli sorusuna cevap!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Valerien Ismael: 11 kişi bitirdik oyunu, bu kadar basit geçen haftadan buraya gelişen. İkinci yarı aynı şeyleri yaşadık, biraz da düştük bunu istememiştim.

Geçen sezon ki Adana Demirspor maçının hissini anladım, 3-3'e gelen maçı. Ben bu oyunu görmek istemiyorum. Mantalitemiz değişti.

"DEĞİŞİKLİKLER BENİM KARARIM"
Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Değişiklik konusu benim kararım, bazen bazı şeyleri yapmak hislerle ilgili, dengeyi korumak önemli. Değişiklik kararı tamamen benim kararım." ifadelerini kullandı.

DELE ALLI SORUSUNA CEVAP!
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Dele Alli sorusuna cevap veren Valerien Ismael, "İsim konusunda konuşmuyorum, perde arkasında çalışıyoruz. Ceyhun Bey çalışıyor, takımımıza fayda sağlamak istiyoruz. Transfer döneminin bitmesine doğru hamleler yapabiliriz." dedi.

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