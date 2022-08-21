Beşiktaş - Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den Rachid Ghezzal sözleri! Kadroda neden yok?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 3. haftasındaki Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Rachid Ghezzal'ın oynamama sebebinin sakatlık olduğunu söyledi.



İşte o sözler...



Valerien Ismael: Ghezzal, sakatlığından dolayı yok. Berkay ise bugün oynamayı hak etti. Şampiyonluk bizim her ne kadar görevimizse, gençlere şans vermek de bu kadar önemlidir.



Odaklı ve hedefe konsantre bir takım görüyorum. Bu hafta yeni bir hafta. Taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız.'