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Beşiktaş - Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den Rachid Ghezzal sözleri! Kadroda neden yok?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, Rachid Ghezzal'ın sakatlığından dolayı sahada olmadığını ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 21:28
Beşiktaş - Karagümrük maçı öncesi Valerien Ismael'den Rachid Ghezzal sözleri! Kadroda neden yok?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'in 3. haftasındaki Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Rachid Ghezzal'ın oynamama sebebinin sakatlık olduğunu söyledi.

İşte o sözler...

Valerien Ismael: Ghezzal, sakatlığından dolayı yok. Berkay ise bugün oynamayı hak etti. Şampiyonluk bizim her ne kadar görevimizse, gençlere şans vermek de bu kadar önemlidir.

Odaklı ve hedefe konsantre bir takım görüyorum. Bu hafta yeni bir hafta. Taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız.'

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