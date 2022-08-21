Beşiktaş Karagümrük: 4-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçlarında Beşiktaş sahasında Karagümrük ile karşılaştı. Siyah beyazlılar 3-0 öne geçtiği karşılaşmada bir başka geri dönüşe izin vermedi ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Kartal'a galibiyeti getiren goller, 17'de Weghorst, 34'te N'Koudou, 50'de Muleka ve 90'da Rosier'den geldi. Karagümrük'ün tek golünü 53'te Diagne kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 7 puana yükselirken Karagümrük puansız kaldı.



ISMAEL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna göre iki zorunluk değişiklik yaptı.

Alanyaspor maçında görev verdiği Rachid Ghezzal ile kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan'ı oynatamayan Ismael, iki oyuncunun yokluğunda formayı Necip Uysal ile Jackson Muleka'ya verdi.

Necip Uysal'ı, Romain Saiss ile birlikte savunmada görevlendiren Ismael, Ghezzal'ın yerinde ise Muleka'yı oynattı.

ÖNDER KARAVELİ'YE FAİR-PLAY ÖDÜLÜ

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünde siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan, bu sezon da futbol gelişim direktörlüğü görevine getirilen Önder Karaveli'ye maç öncesinde fair play-ödülü verildi.

Karaveli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemdeki örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran centilmence söylemleri nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri'nde davranış dalında şeref diploması ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

SÜPER LİG'DE İLK DEPLASMAN

Bir önceki sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün taraftarları, 38 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de bir deplasman maçını yerinde izledi.

Lige çıktıkları 2020-2021 sezonunda pandemi nedeniyle taraftarların statlara alınmasının yasak olması nedeniyle takımlarını deplasman maçlarında destekleyemeyen Karagümrüklüler, geçen sezon da deplasman yasağı gerekçesiyle dış sahada takımlarının yanında olamamıştı.

Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u konuk eden kırmızı-siyahlı ekip, ikinci haftayı ise bay geçmişti. Karagümrük taraftarı, Beşiktaş maçında kendilerine ayrılan bölümün büyük kısmını doldurdu.

PİRLO 21 YIL SONRA DOLMABAHÇE'DE

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de bir maça çıktı.

Pirlo, Beşiktaş eski kaptanlarından Mehmet Özdilek'in 2001 senesindeki jübile maçında Milan formasıyla sonradan oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş o gün oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Milan'ı 2-1 mağlup etmişti.