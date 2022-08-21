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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. İki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 4 puanı bulunurken Karagümrük puansız durumda. Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi iki takımın 11'i de belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 20:48 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 21:42
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor.

Günün son karşılaşmasında şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. İki takımın da mutlak hedefi 3 puan.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 4 puanı bulunurken Karagümrük puansız durumda.

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesiiki takımın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, Muleka, Weghorst, N'Koudou.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne, Levent Mercan.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alacak.

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