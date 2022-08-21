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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı - CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'ta kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile berabere kalmıştı. Welinton Souza, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan kritik maçta süre alamayacak. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı öncesinde detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 20:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 20:30
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı - CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Saiss, Masuaku, Rosier, Gedson, Berkay, Salih, Nkoudou, Muleka, Weghorst.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Emir, Davide, Burak, Caner, Ricci, Levent, Ozdoev, Diagne, Borini, Otabek.

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor. İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

CENK TOSUN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.

5 EKSİK VAR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

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