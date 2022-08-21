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BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK CANLI 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Arda Kardeşler, kritik maçta düdük çalacak. Beşiktaş, kazanarak Alanyaspor maçını taraftarına unutturmak istiyor. Beşiktaş Fatih Karagümrük Süper Lig maçı öncesinde birçok detay merak edilirken, arama motorlarında araştırma yapılıyor. Özellikle, maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 12:28 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 12:30
BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK CANLI 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Saiss, Masuaku, Rosier, Gedson, Berkay, Salih, Nkoudou, Muleka, Weghorst.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Emir, Davide, Burak, Caner, Ricci, Levent, Ozdoev, Diagne, Borini, Otabek.

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor. İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

CENK TOSUN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.

5 EKSİK VAR

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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