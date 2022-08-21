Beşiktaş 3 puan için sahada! İşte Valerien Ismael'in 11'i

Süper Lig'e 1 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş, sezonun 3. maçında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. Kartal, hakem tartışmalarıyla geçen haftanın ardından bugün kazanarak moral bulmak amacında.



CENK DÖNÜYOR



Tüm planlarını mutlak galibiyet üzerine yapan siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, özellikle forvetlerle bire bir konuşmalar yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilirse forma giyebilecek. Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton, Josef ve Atiba'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Ghezzal ve cezalı olan Emrecan oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER



BEŞİKTAŞ: Ersİn, Necİp, Saİss, Masuaku, Rosier, Gedson, Berkay, Salih, Nkoudou, Muleka, Weghorst.



KARAGÜMRÜK: Viviano, Emir, Davide, Burak, Caner, Ricci, Levent, Ozdoev, Diagne, Borini, Otabek.