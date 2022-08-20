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Valentin Rosier’e yumurtalı kutlama

Beşiktaş'ın sempatik yıldızı Valentin Rosier'e, takım arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Siyahbeyazlı oyuncular, 19 Ağustos 1996 doğumlu Fransız futbolcu Valentin Rosier'e un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Rosier, kendisine bunu yapanlara bakarak "Hepiniz göreceksiniz" diye seslendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Valentin Rosier’e yumurtalı kutlama
Beşiktaş'ın sempatik yıldızı Valentin Rosier'e, takım arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Siyahbeyazlı oyuncular, 19 Ağustos 1996 doğumlu Fransız futbolcu Valentin Rosier'e un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Rosier, kendisine bunu yapanlara bakarak "Hepiniz göreceksiniz" diye seslendi.
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