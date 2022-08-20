Margon Sanson iddiası

İngiliz basını, Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Margon Sanson'un Beşiktaş'la anlaştığını ileri sürdü. Ada basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın transfer görüşmelerine izin verdiği ileri sürülürken, bazı haber sitelerinde transferin bitme noktasına geldiği ileri sürüldü. "Shropshirestar" adlı sitede Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğu ve ciddi mesafe kat ettiği belirtildi.
İngiliz basını, Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Margon Sanson'un Beşiktaş'la anlaştığını ileri sürdü. Ada basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın transfer görüşmelerine izin verdiği öne sürülürken, bazı haber sitelerinde transferin bitme noktasına geldiği iddia edildi. "Shropshirestar" adlı sitede Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğu ve ciddi mesafe kat ettiği belirtildi.